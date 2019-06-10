«Кристал Пэлас» хочет получить от «МЮ» £ 60 млн за 21-летнего защитника

«Кристал Пэлас» отклонил предложение «Манчестер Юнайтед» по трансферу правого защитника команды Аарона Ван-Биссаки. Манчестерский гранд предлагал за футболиста € 45 млн (£ 40 млн), сообщает Sky Sports.



Несмотря на то что сам футболист заявил, что продолжит выступления за «Кристал Пэлас» в следующем сезоне, сам клуб готов расстаться с ним за € 67 млн (£ 60 млн).



Ранее сообщалось, что Ван-Биссака вошёл в список из шести целей «Манчестер Юнайтед» на летнее трансферное окно. По информации СМИ, в его приобретении заинтересован лично главный тренер «красных дьяволов» Уле-Гуннар Сульшер, желающий строить команду вокруг английских игроков. В Манчестере Аарон может стать заменой экс-капитану команды Антонио Валенсии, который покинул клуб этим летом на правах свободного агента.



В минувшем сезоне английской Премьер-лиги Ван-Биссака сыграл в 35 матчах, отдав три голевые передачи.