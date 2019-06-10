Дзюба: мы с Черышевым говорим на одном футбольном языке

Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба рассказал о взаимодействии с полузащитником национальной команды Денисом Черышевым.



«Нам удалось сыграться довольно быстро. Денис очень умный футболист. А чем сильнее игрок в интеллектуальном плане, тем быстрее найдёшь с ним общий язык. Никаких проблем не возникало: он чувствует меня, я чувствую его. Мы говорим на одном футбольном языке. Очень рад, что нам с Денисом удаётся забивать, отдавать пасы. Но самое главное, чтобы наша команда побеждала», — приводит слова Дзюбы пресс-служба УЕФА.



Завтра, 11 июня, сборной России предстоит провести матч 4-го тура отборочного этапа чемпионата Европы—2020 с Кипром. Игра состоится в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе, стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

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