Роналду, де Лигт и Депай вошли в сборную плей-офф Лиги наций, ван Дейк — нет

Пресс-служба Лиги наций в «Твиттере» опубликовала символическую сборную плей-офф турнира.
В команде четыре представителя триумфатора соревнования Португалии и четыре игрока Нидерландов, потерпевших поражение в финале. При этом места в составе не нашлось защитнику и капитану серебряных призёров Вирджилу ван Дейку.
Символическая сборная плей-офф Лиги наций: Джордан Пикфорд (Англия), Кевин Мбабу (Швейцария), Матейс де Лигт (Нидерланды), Рубен Диаш (Португалия), Мануэль Аканджи (Швейцария), Рафаэл Геррейру (Португалия), Френки де Йонг, Мартен де Рон (оба – Нидерланды), Бернанду Силва, Криштиану Роналду (оба – Португалия), Мемфис Депай (Нидерланды).
Напомним, финальная стадия Лиги наций проходила в Португалии. В финальном матче, который состоялся накануне, 9 июня, на стадионе «Драгау» в Порту хозяева турнира победили Нидерланды со счётом 1:0. Единственный гол забил полузащитник Гонсалу Гуэдеш. В игре за третье место Англия одолела Швейцарию в серии пенальти.
- 10 июня 2019
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