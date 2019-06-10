Черчесов: Кипр? Я-то помню, что нельзя расслабляться. Игроки иногда забывают

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о предстоящем матче 4-го тура отборочного этапа чемпионата Европы—2020 с Кипром, а также оценил выступление полузащитника Александра Головина в игре 3-го тура с Сан-Марино (9:0).
«У нас всегда тренировки в 12: и в Саранске, и в Бельгии, и на чемпионате мира. Футбол – летний вид спорта, так что иногда жарко бывает.
Что касается матча с Кипром, я-то помню, что нельзя расслабляться. Спасибо, что напомнили, потому что футболисты иногда забывают. У Кипра хорошая команда, качественно играли с Шотландией, так что нас ждёт непростой матч.
Саша хороший матч провёл. Он организаторские функции на себя брал, первый гол создал. Забивать, конечно, хочется. Думаю, с Кипром Головин проведёт такой же качественный матч, но с небошьшими изменениями», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
- 10 июня 2019
-
13:56
-
13:45
-
13:41
-
13:35
-
13:25
-
13:21
-
12:49
-
12:44
-
12:40
-
12:34
-
12:32
-
12:21
-
11:50
-
11:38
-
11:22
-
11:13
-
11:02
-
10:44
-
10:22
-
10:01
-
09:55
-
09:27
-
09:26
-
09:11
-
09:00
-
08:32
-
08:07
-
07:16
-
07:02
-
05:28
-
04:56
-
04:43
-
04:37
-
03:35
-
03:16