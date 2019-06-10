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Головин — о сообщении Фабрегаса: это же шутка, ничего страшного

Головин — о сообщении Фабрегаса: это же шутка, ничего страшного
Футбол / Евро-2020 0

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин прокомментировал сообщение своего одноклубника Сеска Фабрегаса, оставленное в социальной сети после матча 3-го тура отборочного этапа чемпионата Европы – 2020, в котором национальная команда разгромила Сан-Марино со счётом 9:0.

Головин после игры опубликовал фото трибун и написал: «Спасибо за поддержку». В ответ испанский хавбек оставил комментарий: «Мой друг, девять голов, а ты не забил и одного гола. Ну же, Голо...».

«Сообщение Фабрегаса? Это же шутка, ничего страшного. Главное — это три очка, а не личные результаты», — передаёт слова Головина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

Завтра, 11 июня, сборной России предстоит провести матч 4-го тура отборочного этапа чемпионата Европы – 2020 с Кипром. Игра состоится в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе, стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

Фабрегас — Головину: твоя команда забила 9 мячей, а ты и гола не забил?
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