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Головин: никакой недооценки Кипра быть не может, надо брать три очка

Головин: никакой недооценки Кипра быть не может, надо брать три очка
Футбол / Евро-2020 0

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин высказался о предстоящем матче 4-го тура отборочного этапа чемпионата Европы – 2020 с командой Кипра.

«Готовимся к Кипру, никакой недооценки быть не может. Надо брать три очка. Мы играем в новом месте. Это всегда интересно, потому что собирается много болельщиков. Игры в Саранске, Нижнем Новгороде – это всегда плюс», — передаёт слова Головина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

Матч Россия – Кипр состоится завтра, 11 июня, в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе, стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. После трёх туров российская команда занимает второе место в группе I, имея в активе 6 очков и уступая лишь Бельгии (9). С положением команд в отборочных группах Евро-2020 можно ознакомиться на «Чемпионате».

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