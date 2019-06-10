Головин: никакой недооценки Кипра быть не может, надо брать три очка

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин высказался о предстоящем матче 4-го тура отборочного этапа чемпионата Европы – 2020 с командой Кипра.



«Готовимся к Кипру, никакой недооценки быть не может. Надо брать три очка. Мы играем в новом месте. Это всегда интересно, потому что собирается много болельщиков. Игры в Саранске, Нижнем Новгороде – это всегда плюс», — передаёт слова Головина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.



Матч Россия – Кипр состоится завтра, 11 июня, в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе, стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. После трёх туров российская команда занимает второе место в группе I, имея в активе 6 очков и уступая лишь Бельгии (9). С положением команд в отборочных группах Евро-2020 можно ознакомиться на «Чемпионате».



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