Адвокат Мамаева: суд не пустил детей Павла в СИЗО. Они не виделись с октября

Адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов заявил, что суд отказал футболисту в свидании со своими детьми.
«Мы просили у суда о свидании Павла с детьми и супругой. Алана получила разрешение, относительно детей мы получили отказ. Их он так и не видел с октября.
«Он держится, сохраняет стойкость духа. Паша не жалуется на условия содержания, не говорит даже о жаре, которую в СИЗО, безусловно, сложно переносить. Надеюсь, что 13-го числа эта история закончится и жару он будет переносить уже дома в Краснодаре», — цитирует Бушманова «RT на русском».
Напомним, в октябре прошлого года Мамаев, нападающий «Зенита» Александр Кокорин, его брат Кирилл, а также их друг Александр Протасовицкий поучаствовали в двух потасовках в Москве, в результате чего пострадали три человека. 8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Мамаев и Протасовицкий получили сроки в 1 год и 5 месяцев.
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