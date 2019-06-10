Бен-Йеддер хочет уйти из «Севильи» ради топ-клуба

Французский нападающий «Севильи» Виссам Бен-Йеддер заявил о желании сменить клуб.
«Я мечтаю играть на самом высоком уровне, в одном из крупнейших клубов мира, соревноваться в самых престижных турнирах. Хочу играть бок о бок с сильнейшими футболистами — это даст мне понимание, как далеко я могу зайти.
Думаю, самое время уйти ради этого. Безусловно, я отношусь к «Севилье» с огромным уважением, поэтому, каким бы ни было окончательное решение клуба, я приму его», — цитирует Бен-Йеддера Marca.
Стоит отметить, что клаусула 28-летнего француза составляет € 40 млн.
Минувший сезон стал самым успешным в карьере футболиста. В 35 проведённых матчах в чемпионате Испании он отметился 18 забитыми мячами и 9 результативными передачами. «Севилья» по итогам Примеры расположилась на пятой строчке в турнирной таблице.
- 10 июня 2019
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