Игнатов: место в основе из-за контракта с агентом? В «Спартаке» это невозможно

Полузащитник московского «Спартака» Михаил Игнатов выразил мнение, что в состав красно-белых невозможно пробиться неспортивным путём.



«Предлагал ли мне кто-нибудь подписать соглашение с каким-либо агентом в обмен на регулярную игру в основе? Нет, со мной такого никогда не было, и, думаю, в таком большом клубе, как «Спартак», такое просто невозможно. Отношусь отрицательно, и ситуацию, что мне такое будет кто-то предлагать, я даже представлять себе не хочу. Я – профессиональный футболист, моя задача – быть лучшим на тренировках, выходить на поле и радовать болельщиков своей игрой», — приводит слова Игнатова «Р-Спорт».



Игнатов на молодёжном уровне защищал цвета ЦСКА и «Спартака», а с 2018 года выступает за основу красно-белых. В минувшем сезоне 19-летний хавбек принял участие в 8 матчах Российской Премьер-Лиги (3 – в основе), в которых записал на свой счёт 1 гол. Московская команда по итогам розыгрыша заняла пятое место в турнирной таблице первенства.

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