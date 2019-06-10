Широков: Риксен – прекрасный и отзывчивый человек, боец до мозга костей

Бывший футболист сборной России Роман Широков прокомментировал решение бывшего футболиста «Зенита» Фернандо Риксена о продаже билетов на его «последнюю ночь». Вероятно, эта ночь станет последней в жизни смертельно больного голландца.



«Я не общался с Риксеном после его ухода из «Зенита», но это прекрасный человек, добрый и отзывчивый. Футболист Риксен тоже великолепный: он боец до мозга костей.



Я не знаю, были ли с ним драки в «Зените», но раз об этом писали, то это говорит о его неуступчивости. Что касается его возможного решения об эвтаназии, то я досконально не знаю его ситуации, поэтому комментировать не могу. У каждого своя ситуация», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Смертельно больной экс-игрок «Зенита» Риксен анонсировал свой «последний вечер»