Широков: Риксен – прекрасный и отзывчивый человек, боец до мозга костей
Бывший футболист сборной России Роман Широков прокомментировал решение бывшего футболиста «Зенита» Фернандо Риксена о продаже билетов на его «последнюю ночь». Вероятно, эта ночь станет последней в жизни смертельно больного голландца.
«Я не общался с Риксеном после его ухода из «Зенита», но это прекрасный человек, добрый и отзывчивый. Футболист Риксен тоже великолепный: он боец до мозга костей.
Я не знаю, были ли с ним драки в «Зените», но раз об этом писали, то это говорит о его неуступчивости. Что касается его возможного решения об эвтаназии, то я досконально не знаю его ситуации, поэтому комментировать не могу. У каждого своя ситуация», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Смертельно больной экс-игрок «Зенита» Риксен анонсировал свой «последний вечер»
- 10 июня 2019
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