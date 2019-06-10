Адвокат Мамаева: закону пора встать на первое место, прошло восемь месяцев

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, выразил надежду на положительный исход рассмотрения апелляции против решения суда приговорить футболиста к заключению.
«Мы видим основания для того, чтобы 13-го числа суд вынес новый приговор, в котором исключил необоснованную квалификацию по 213-й статье и, в связи с отбытием максимально возможного наказания, освободил всех заключённых. Ждём оправдания по основному обвинению и освобождения из-под стражи. Что касается УДО, то это комментировать стоит только после апелляции. Кстати, на суд придёт представитель уполномоченного по правам человека в РФ, надеемся, что процесс будет проведён тщательно и скрупулёзно, чтобы решение не потребовало дальнейшего обжалования ни одной из сторон. Шансы оценивать не буду, мы не в казино и не в букмекерской конторе. В России не всегда всё зависит от буквы закона, иногда всё происходит вне этих рамок. Надеемся, что закон по этому делу встанет на первое место, уже пора – прошло восемь месяцев.
В камерах в «Бутырке» нет кондиционера, есть вентиляторы и душ. Для тех, кто входит в зал, вот эти два средства для борьбы с жарой. В автозаках вообще душегубка, доставка в суд подсудимых приравнивается к пыткам. Все об этом знают», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 10 июня 2019
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