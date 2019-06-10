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Карамбё: никто не ожидал, что Зидан станет таким сильным тренером

Карамбё: никто не ожидал, что Зидан станет таким сильным тренером
Футбол / Испания 0

Бывший полузащитник «Реала» Кристиан Карамбё прокомментировал успехи француза Зинедина Зидана на тренерском поприще.

«Никто не ожидал, что Зидан станет таким сильным тренером. Перед тем, как возглавить «Реал», он работал на менее ответственных должностях. Но он хорошо изучил структуру клуба и смог использовать этот опыт, изменить ситуацию в свою пользу. Зидан заслужил успех, потому что он победитель. Уверен, что в будущем он многого добьётся», — цитирует Карамбё RT на русском.

46-летний Зидан на старте тренерской карьеры провёл у руля «Реала» два с половиной сезона. За это время он трижды привёл клуб к победе в Лиге чемпионов и завоевал одно чемпионство Испании, после чего взял паузу в карьере. С марта 2019 года он снова работает в мадридской команде.

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