«Рома» провела переговоры с Игуаином, игрок согласен на переход

Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин может перебраться в другой клуб итальянской Серии А.
Как сообщает Calciomercato.com, новой командой аргентинца может стать «Рома», которая хочет приобрести замену для форварда Эдина Джеко. Руководство «волков» уже провело переговоры с 31-летним футболистом и его окружением, в результате чего Гонсало дал согласие на переход. Ожидается, что в ближайшее время римляне свяжутся с «Ювентусом» для согласования трансфера.
Игуаин в минувшем сезоне выступал на правах аренды сначала за «Милан», а затем за «Челси». В составе россонери нападающий принял участие в 15 матчах итальянской Серии А, в которых записал на свой счёт 6 голов и 1 результативную передачу. За синих Гонсало провёл 14 игр в английской Премьер-лиге, отметившись 5 забитыми мячами.
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