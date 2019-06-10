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«Рома» провела переговоры с Игуаином, игрок согласен на переход

«Рома» провела переговоры с Игуаином, игрок согласен на переход
Футбол / Италия 0

Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин может перебраться в другой клуб итальянской Серии А.

Как сообщает Calciomercato.com, новой командой аргентинца может стать «Рома», которая хочет приобрести замену для форварда Эдина Джеко. Руководство «волков» уже провело переговоры с 31-летним футболистом и его окружением, в результате чего Гонсало дал согласие на переход. Ожидается, что в ближайшее время римляне свяжутся с «Ювентусом» для согласования трансфера.

Игуаин в минувшем сезоне выступал на правах аренды сначала за «Милан», а затем за «Челси». В составе россонери нападающий принял участие в 15 матчах итальянской Серии А, в которых записал на свой счёт 6 голов и 1 результативную передачу. За синих Гонсало провёл 14 игр в английской Премьер-лиге, отметившись 5 забитыми мячами.

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