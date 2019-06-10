Облак готов покинуть «Атлетико» ради «Манчестер Юнайтед»
Словенский вратарь «Атлетико» (Мадрид) Ян Облак выразил желание покинуть испанский клуб ради перехода в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает ESPN.
Помимо манчестерского гранда в услугах Облака заинтересован «Пари Сен-Жермен», однако сам футболист предпочитает переход в «МЮ».
Желание покинуть «Атлетико» у голкипера появилась после того, как клуб покинули ряд ключевых исполнителей: Лукас Эрнандес перебрался в «Баварию», а Диего Годин, вероятно, в ближайшее время станет игроком«Интера». Также об уходе из клуба объявили Антуан Гризманн, Хуанфран и Филипе Луис.
Сам «Манчестер Юнайтед» будет рассматривать кандидатуру 26-летнего Облака в качестве усиления лишь в случае ухода испанского голкипера Давида Де Хеа.
- 10 июня 2019
-
18:27
-
18:19
-
17:59
-
17:58
-
17:43
-
17:32
-
17:15
-
17:14
-
17:00
-
16:55
-
16:40
-
16:32
-
16:22
-
16:19
-
16:13
-
15:57
-
15:42
-
15:33
-
15:15
-
15:07
-
15:01
-
14:30
-
14:13
-
14:12
-
14:05
-
13:56
-
13:45
-
13:41
-
13:35
-
13:25
-
13:21
-
12:49
-
12:44
-
12:40
-
12:34
Партнерский контент