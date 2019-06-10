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Облак готов покинуть «Атлетико» ради «Манчестер Юнайтед»

Облак готов покинуть «Атлетико» ради «Манчестер Юнайтед»
Футбол / Испания 0

Словенский вратарь «Атлетико» (Мадрид) Ян Облак выразил желание покинуть испанский клуб ради перехода в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает ESPN.

Помимо манчестерского гранда в услугах Облака заинтересован «Пари Сен-Жермен», однако сам футболист предпочитает переход в «МЮ».

Желание покинуть «Атлетико» у голкипера появилась после того, как клуб покинули ряд ключевых исполнителей: Лукас Эрнандес перебрался в «Баварию», а Диего Годин, вероятно, в ближайшее время станет игроком«Интера». Также об уходе из клуба объявили Антуан Гризманн, Хуанфран и Филипе Луис.

Сам «Манчестер Юнайтед» будет рассматривать кандидатуру 26-летнего Облака в качестве усиления лишь в случае ухода испанского голкипера Давида Де Хеа.

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