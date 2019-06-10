Стала известна дата свадьбы Семака

Анна Семак, жена главного тренера «Зенита» Сергея Семака, назвала дату повторной свадьбы со своим мужем.
«Когда свадьба?» — спросил у Анны один из подписчиков в её «инстаграме». «3 сентября», — ответила Анна.
Ранее сообщалось, что Семак предложил Анне повторно выйти за него замуж. Специалист сделал предложение супруге на борту самолёта, который летел из Санкт-Петербурга в Милан.
Напомним, в семье Семака и Анны восемь детей: Илья, Майя, Семён, Иван, Варвара, Савва, Илария и Таня.
43-летний Семак возглавил «Зенит» в мае 2018 года. Под руководством специалиста петербургский клуб стал чемпионом России по итогам сезона-2018/19. Кроме того Семак стал первым в истории российских чемпионатов, кто завоевал золотые медали как в качестве футболиста, так и тренера.
- 10 июня 2019
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