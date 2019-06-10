Спортивный директор «Сочи»: теоретически Глушаков может стать нашим игроком

Спортивный директор «Сочи» Андрей Орлов не исключил, что клуб может подписать полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова, однако переговоров стороны пока не вели.

«Теоретически Денис Глушаков может стать игроком «Сочи», но практически мне сложно что-то сказать. Никаких переговоров с игроком мы не вели», — слова Орлова приводятся в официальном "твиттере" «Сочи».

По итогам сезона-2018/19 «Сочи» занял второе место в турнирной таблице ФНЛ. Команда завоевала прямую путёвку в РПЛ.

В завершившемся сезоне Глушаков принял участие в 29 играх на клубном уровне. В активе 32-летнего хавбека 4 результативных удара. Контракт футболиста со «Спартаком» рассчитан до лета 2020 года. Рыночная трансферная стоимость игрока на сегодняшний день составляет € 3,5 млн.