Источник: ко вторнику «Порту» сделает предложение «Спартаку» по Зе Луишу
Форвард «Спартака» Зе Луиш может продолжить карьеру в «Порту», утверждает O Jogo.
По информации источника, в приобретении 28-летнего нападающего красно-белых заинтересован лично главный тренер «драконов» Сержиу Консейсау, который работал с футболистом в «Браге». Наставник португальского клуба уже созванивался с Зе Луишем и убедил того перейти в его команду. Завтра, 11 июня, «Порту» сделает официальное предложение по игроку.
В завершившемся сезоне Зе Луиш сыграл на клубном уровне 36 матчей. На счету форварда 14 забитых мячей и 4 результативные передачи. Контракт футболиста со «Спартаком» рассчитан до лета 2021 года. Рыночная трансферная стоимость нападающего на сегодняшний день составляет € 7 млн.
Видео: Зе Луиш танцует в первый день отпуска
- 10 июня 2019
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