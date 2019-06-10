Источник: ко вторнику «Порту» сделает предложение «Спартаку» по Зе Луишу

Форвард «Спартака» Зе Луиш может продолжить карьеру в «Порту», утверждает O Jogo.

По информации источника, в приобретении 28-летнего нападающего красно-белых заинтересован лично главный тренер «драконов» Сержиу Консейсау, который работал с футболистом в «Браге». Наставник португальского клуба уже созванивался с Зе Луишем и убедил того перейти в его команду. Завтра, 11 июня, «Порту» сделает официальное предложение по игроку.

В завершившемся сезоне Зе Луиш сыграл на клубном уровне 36 матчей. На счету форварда 14 забитых мячей и 4 результативные передачи. Контракт футболиста со «Спартаком» рассчитан до лета 2021 года. Рыночная трансферная стоимость нападающего на сегодняшний день составляет € 7 млн.