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«Барселона» готова улучшить предложение по де Лигту

«Барселона» готова улучшить предложение по де Лигту
Футбол / Испания 0

«Барселона» намерена предпринять новую попытку договориться по трансферу защитника «Аякса» Матейса де Лигта, утверждает ESPN US.

По информации источника, сине-гранатовые готовы возобновить переговоры с окружением 19-летнего игрока и сделать ему улучшенное предложение. Пересмотреть условия сделанного ранее предложения игроку на «Камп Ноу» решили после того, как нидерландец получил более выгодные предложения от других заинтересованных в нём клубов.

В завершившемся сезоне де Лигт сыграл на клубном уровне 55 матчей. На счету футболиста 7 забитых мячей и 4 результативные передачи. Контракт нидерландца с «Аяксом» рассчитан до лета 2021 года. Рыночная трансферная стоимость защитника на сегодняшний день составляет € 70 млн.

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