«Севилья» подала заявку на проведение финала Лиги Европы в память о Рейесе

«Севилья» совместно с Королевской испанской футбольной федерацией (RFEF) обратилась в УЕФА с просьбой провести финал Лиги Европы 2021 года в память о погибшем футболисте Хосе Антонио Рейесе. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Заявка «Севильи» подана со слоганом «Короли Европы» (Reyes de Europa). В ней отмечено, что «Севилья» многократно добивалась успеха в Лиге Европы, а клубный стадион «Рамон Санчес Писхуан» является родной ареной Рейеса.

Напомним, авария, в которой погиб Рейес, случилась в субботу, 1 июня. Автомобиль, которым управлял футболист, вылетел с дороги и загорелся. Вместе с Рейесом в аварии погиб его 23-летний кузен. Кальдерон, находившийся также в машине, выжил. Он был доставлен в больницу с 60% ожогов тела. Позже ему была сделана операция.

