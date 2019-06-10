Фото: реакция Роналду на объявление Бернарду Силвы лучшим игроком Лиги наций

Болельщики в Сети обсуждают реакцию капитана сборной Португалии Криштиану Роналду на объявление его партнёра по команде Бернарду Силвы лучшим игроком Лиги наций.

Фото доступно в "твиттере" El Mundo Deportivo.

В финальной части Лиги наций Силва принял участие в обоих матчах своей команды. На счету футболиста две результативные передачи. Сам Роналду с тремя забитыми мячами стал лучшим бомбардиром финальной части турнира. Все свои голы 34-летний нападающий забил в полуфинале в ворота национальной команды Швейцарии.

Португалия стала первым победителем турнира Лиги наций УЕФА. Сборная Нидерландов стала второй. Национальная команда Англии, обыгравшая в серии пенальти сегодня днём швейцарцев, заняла третье место.