Фото: реакция Роналду на объявление Бернарду Силвы лучшим игроком Лиги наций
Болельщики в Сети обсуждают реакцию капитана сборной Португалии Криштиану Роналду на объявление его партнёра по команде Бернарду Силвы лучшим игроком Лиги наций.
Фото доступно в "твиттере" El Mundo Deportivo.
В финальной части Лиги наций Силва принял участие в обоих матчах своей команды. На счету футболиста две результативные передачи. Сам Роналду с тремя забитыми мячами стал лучшим бомбардиром финальной части турнира. Все свои голы 34-летний нападающий забил в полуфинале в ворота национальной команды Швейцарии.
Португалия стала первым победителем турнира Лиги наций УЕФА. Сборная Нидерландов стала второй. Национальная команда Англии, обыгравшая в серии пенальти сегодня днём швейцарцев, заняла третье место.
Роналду: я выиграл три трофея и был хорош, как всегда. Что ещё можно сделать?
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