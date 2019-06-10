Медведев: в «Зените» помнят о Риксене и любят его
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о ситуации, в которой оказался бывший игрок команды Фернандо Риксен. 42-летний нидерландский футболист с 2013 года борется с боковым амиотрофическим склерозом.
«Конечно, Риксен — один из самых самобытных, самых самоотверженных, самых стойких, самых эмоциональных игроков, которые выступали в „Зените“. Он был бескомпромиссным, самоотверженным, бесстрашным. Конечно, это страшная трагедия, что он столкнулся с болезнью, с которой очень тяжело бороться. Он мужественно борется, поэтому хочу пожелать ему, чтобы он не сдавался. Мы помним о нём, любим его. Вся наша армия болельщиков на его стороне», — цитирует Медведева «Р-Спорт».
Риксен выступал за «Зенит» в период с 2006 по 2009 год.
Смертельно больной экс-игрок «Зенита» Риксен анонсировал свой «последний вечер»
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