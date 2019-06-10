Капитану сборной Турции в Исландии вместо микрофона поднесли щётку

Турецкая федерация футбола обвинила власти Исландии в неуважении к турецким футболистам, утверждает ВВС.

По данным источника, некий человек вместо микрофона поднёс щётку капитану турецкой сборной Эмре Белезоглу. Кроме того турецкие игроки подверглись длительному таможенному досмотру, который продлился несколько часов.

Видео инцидента с Эмре можно посмотреть в «Твиттере».

«Обращение, которому подверглась наша национальная команда в исландском аэропорту, недопустимо с точки зрения дипломатической или гуманитарной практики», — написал в своём «твиттере» министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Исландия и Турция сыграют в матче отборочного турнира чемпионата Европы—2020. Матч состоится завтра, 11 июня, на стадионе «Лаугардалсвёллур» в Рейкьявике.