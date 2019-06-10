Источник: Гризманн ближе к переходу в «Барселону», чем в «ПСЖ»
Форвард «Атлетико» Антуан Гризманн, скорее всего, продолжит карьеру в «Барселоне», сообщает Le Parisien.
По информации источника, претендентами на 28-летнего нападающего «матрасников» помимо каталонского клуба также считался «ПСЖ». Однако парижане имеют другие приоритеты на трансферном рынке. Сам же футболист в своих последних заявлениях, как предполагается, говорил именно о «Барсе».
В завершившемся сезоне Гризманн сыграл 48 матчей на клубном уровне. На счету футболиста 21 забитый мяч и 10 результативных передач. Контракт форварда с мадридским клубом рассчитан до лета 2023 года. С 1 июля сумма отступных за 28-летнего нападающего «матрасников» снизится с € 200 млн до € 120 млн. До «Атлетико» француз выступал за «Реал Сосьедад».
Гризманн: знаю, на какие жертвы должен пойти, чтобы попасть туда, куда хочу
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