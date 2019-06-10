«Динамо» объявило о продлении контракта с Жоаозиньо
Московское «Динамо» продлило контракт с полузащитником Жоаозиньо, сообщается в официальном "твиттере" московского клуба.
«Жоаозиньо остаётся в „Динамо“! Лучший игрок бело-голубых по системе «гол+пас» в прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги продлил контракт с клубом на один год с возможностью продления на один сезон», — сказано в заявлении «Динамо».
В завершившемся сезоне Жоаозиньо в чемпионате России сыграл 30 матчей. На счету 30-летнего хавбека 4 забитых мяча и 9 результативных передач. Предыдущее соглашение бразильца с клубом было рассчитано до этого лета. В «Динамо» футболист перешёл летом прошлого года на правах свободного агента из «Краснодара». Также в своей карьере Жоаозиньо поиграл за «Португезу» и «Левски».
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