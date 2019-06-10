Ди Мария: атмосфера в сборной на ЧМ в России была бомбой замедленного действия

Вингер сборной Аргентины Анхель Ди Мария, что во время чемпионата мира 2018 года атмосфера в его национальной команде была далёкой от идеала.
«В России атмосфера в команде была бомбой замедленного действия. Казалось, что ситуация может взорваться в любой момент. С этим трудно было справиться. Но сейчас всё по-другому, мы многому научились. Во-первых, тренерский штаб и игроки должны быть едины. Это главное условие для достижения цели.
На самом деле сложно говорить об этом чемпионате мира. Перед стартом турнира у нас было много проблем. Это сбивало с толку с самого начала — с момента прибытия Сампаоли. Поначалу казалось, что всё идёт хорошо, но вскоре всё закончилось, как и должно было закончиться», — цитирует Ди Марию Globo Esporte со ссылкой на Ole.
- 10 июня 2019
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