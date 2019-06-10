Украина — Люксембург: Зинченко и Коноплянка — в основе хозяев

Стали известны стартовые составы сборных Украины и Люксембурга на матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года, который состоится сегодня, 10 июня.

Украина: Пятов, Миколенко, Матвиенко, Кривцов, Караваев, Степаненко, Малиновский, Коноплянка, Зинченко, Цыганков, Яремчук.



Запасные: Панькив, Лунин, Шепелев, Соболь, Бурда, Шапаренко, Кравец, Марлос, Пластун, Швед, Безус, Коваленко.



Люксембург: Морис, Жерсон, К. Мартинс, Шано, Мартенс, Баррейру Мартинш, О, Тилль, Янс, В. Тилль, да Мота, Родригес.



Запасные: Шон, Т. Кипс, Махмутович, Мальже, Селимович, Хольц, Бенси, Синани, Йениш, Тюрпель, Скендерович.

Матч Украина — Люксембург состоится во Львове на стадионе «Арена Львов». Начало встречи — в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.