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Экс-игрок «ПСЖ» сравнил девушку, обвинившую Неймара в изнасиловании, с Лигой 2

Экс-игрок «ПСЖ» сравнил девушку, обвинившую Неймара в изнасиловании, с Лигой 2
Футбол / Франция 0

Бывший футболист «ПСЖ» и сборной Франции Жером Ротен был отстранён от эфира на радиостанции RMC за оскорбление модели Нажилы Триндади, которая обвинила нападающего Неймара в изнасиловании. Об этом сообщает Le Parisien.

«У него может быть всё, что он хочет, но он выбрал Лигу 2. Если тебя зовут Неймар, у тебя максимум качества. Обычно это Лига чемпионов. Но эта девушка — «Лорьян», — сказал Ротен.

Несколько нелицеприятных слов в адрес девушки в том же эфире произнёс также журналист Даниэль Риоло.

Генеральный директор RMC Лоран Эйчингер осудил поведение Ротена и Риоло, назвав его недопустимым.

Напомним, по словам Триндади, Неймар изнасиловал её в одном из отелей в Париже. Позже девушка подала заявление в бразильскую полицию, а затем назвала форварда наркоманом.

Модель, обвиняющая Неймара в изнасиловании, заявила о краже планшета с уликами
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