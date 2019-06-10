Жоаозиньо: «Динамо» обязательно должно участвовать в еврокубках

Полузащитник «Динамо» Жоаозиньо прокомментировал продление контракта с московским клубом. Новое соглашение 30-летнего хавбека с бело-голубыми рассчитано на один год с возможностью продления ещё на один сезон.

«Я счастлив, что моя карьера продолжается в «Динамо» — команде, которая стала для меня за прошедший год настоящей семьёй. Я с нетерпением жду возвращения к тренировкам, к работе в «Динамо» и очень хочу, чтобы сезон-2019/20 стал совершенно другим по сравнению с тем, который только что закончился. Такой клуб обязательно должен участвовать в еврокубках — в Лиге чемпионов или Лиге Европы. Будем к этому стремиться. Вперёд, «Динамо»!» — приводит слова Жоаозиньо официальный сайт «Динамо».

В «Динамо» Жоаозиньо перешёл летом прошлого года на правах свободного агента из «Краснодара».