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Бабель: будет справедливо, если ван Дейк станет претендентом на «Золотой мяч»

Бабель: будет справедливо, если ван Дейк станет претендентом на «Золотой мяч»
Футбол / Англия 0

Бывший нападающий «Ливерпуля» Райан Бабель поделился мнением о шансах защитника мерсисайдского клуба Вирджила ван Дейка завоевать «Золотой мяч».

«Насколько я помню, последним защитником, который получил „Золотой мяч“, был Каннаваро в 2006 году, так что это возможно. Я думаю, будет справедливо, если ван Дейк хотя бы попадёт в число претендентов. В итоге мы увидим, выиграет Вирджил награду или нет. Я был бы очень рад за него», — приводит слова Бабеля Sky Sports.

В завершившемся сезоне 27-летний ван Дейк в составе «Ливерпуля» стал победителем Лиги чемпионов, а также занял второе место в английской Премьер-лиге. Со сборной Нидерландов он дошёл до финала Лиги наций УЕФА, в котором проиграл команде Португалии (0:1).

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