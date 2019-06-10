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«Реал» сделал трансферный запрос по Погба, «МЮ» отказался вступать в переговоры

«Реал» сделал трансферный запрос по Погба, «МЮ» отказался вступать в переговоры
Футбол / Англия 0

«Манчестер Юнайтед» отказывается рассматривать вариант с продажей полузащитника Поля Погба, сообщает AS.

По информации источника, «Реал» отправил «красным дьяволам» трансферный запрос по 26-летнему хавбеку, однако манкунианский клуб отказался вступать в переговоры о продаже француза, так как не намерен с ним расставаться. Теперь на «Сантьяго Бернабеу» рассчитывают, что игрок сам публично изъявит желание сменить команду.

В минувшем сезоне Погба провёл 35 матчей в Премьер-лиге, в которых забил 13 голов (7 — с пенальти) и отдал 9 результативных передач. Контракт француза с манкунианцами действует до лета 2021 года. Рыночная трансферная стоимость футболиста на сегодняшний день составляет € 90 млн.

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