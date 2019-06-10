Девушка Роналду поздравила Криштиану с победой в Лиге наций

Джорджина Родригес, девушка португальского нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, поздравила португальца с победой в Лиге наций.

«Любовь всей моей жизни! Поздравляю тебя с очередным достижением в карьере. Ты лучший!» — написала Родригес в своём «инстаграме».

В финальном матче Лиги наций Португалия обыграла Нидерланды со счётом 1:0. Единственный гол забил Гонсалу Гуэдеш, которому ассистировал Бернарду Силва.

Для 34-летнего Роналду этот трофей стал 30-м в карьере, из них два он завоевал со сборной Португалии. В 2016 года португальцы стали чемпионами Европы.

В завершившемся сезоне Роналду стал чемпионом Италии и обладателем Суперкубка Италии. Форвард провёл 31 матч в Серии А и стал автором 21 забитого мяча.