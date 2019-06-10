Источник: «ПСЖ» предложил за де Хеа € 67,5 млн

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа может продолжить карьеру в «ПСЖ», сообщает Daily Mail.

По информации источника, парижане уже сделали предложение «красным дьяволам» по их 28-летнему вратарю в размере € 67,5 млн. На «Олд Траффорд» готовы принять предложение чемпиона Франции и перечислить из этой суммы самому испанцу € 22,5 млн, чтобы тот согласился на переход. В манкунианском клубе опасаются, что следующим летом голкипер покинет клуб в качестве свободного агента, поэтому намерены с ним расстаться в ближайшее трансферное окно. Сам футболист рассчитывает отыграть ещё один сезон в «Манчестер Юнайтед», чтобы через год он мог перейти в новый клуб, затребовав для себя солидный подписной бонус.