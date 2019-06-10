Зинченко подтвердил, что встречается с журналисткой, которую поцеловал в эфире

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко подтвердил информацию, что встречается с журналисткой Владой Щегловой, которую он поцеловал после матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Сербии.

«На протяжении двух дней мне присылают фотографии и видео с разных стран. Пользуясь случаем, я хотел бы сказать, что у меня действительно отношения с Владой. А то, что поцеловал её в эфире, — я не видел её две недели и не удержался.

«Манчестер Сити» сразу сбросил вопрос в группу. Некоторые ребята знали об этом. В группе сборной Украины это уже тоже всё обсуждалось», — приводит слова Зинченко Ua.tribuna.com.

Сам матч Украина — Сербия завершился победой команды Зинченко со счётом 5:0.