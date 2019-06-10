Зинченко подтвердил, что встречается с журналисткой, которую поцеловал в эфире
Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко подтвердил информацию, что встречается с журналисткой Владой Щегловой, которую он поцеловал после матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Сербии.
«На протяжении двух дней мне присылают фотографии и видео с разных стран. Пользуясь случаем, я хотел бы сказать, что у меня действительно отношения с Владой. А то, что поцеловал её в эфире, — я не видел её две недели и не удержался.
«Манчестер Сити» сразу сбросил вопрос в группу. Некоторые ребята знали об этом. В группе сборной Украины это уже тоже всё обсуждалось», — приводит слова Зинченко Ua.tribuna.com.
Сам матч Украина — Сербия завершился победой команды Зинченко со счётом 5:0.
Зинченко поцеловал журналистку после победы над Сербией
- 10 июня 2019
-
22:59
-
22:42
-
22:40
-
22:28
-
22:20
-
22:07
-
21:59
-
21:44
-
21:23
-
21:22
-
21:06
-
20:54
-
20:43
-
20:39
-
20:29
-
20:20
-
20:03
-
19:59
-
19:44
-
19:43
-
19:30
-
19:28
-
18:59
-
18:56
-
18:43
-
18:33
-
18:27
-
18:19
-
17:59
-
17:58
-
17:43
-
17:32
-
17:15
-
17:14
-
17:00
Партнерский контент