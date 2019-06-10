Левандовски повторил рекорд по количеству матчей за сборную Польши

Нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски повторил рекорд по количеству матчей за национальную команду.

Матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командой Израиля (в данный момент счёт 1:0, перерыв) стал для Левандовски 106-м в футболке польской сборной. По этому показателю он догнал лидера Якуба Блащиковски.

30-летний Левандовски выступает за сборную Польши с 2008 года и является лучшим бомбардиром в её истории, забив 56 голов.

В минувшем сезоне Левандовски принял участие в 33 матчах немецкого национального чемпионата, в которых стал автором 22 забитых мячей, а также отметился семью результативными передачами. Контракт футболиста с мюнхенским клубом действителен до лета 2021 года.