Испания разгромила Швецию в отборе Евро-2020 благодаря двум голам с пенальти

В матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 в группе F сборная Испании разгромила команду Швеции со счётом 3:0. Встреча состоялась в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Обслуживал матч арбитр Уильям Коллам.
Счёт был открыт на 64-й минуте — Серхио Рамос реализовал 11-метровый, который был назначен за игру рукой Себастьяна Ларссона. На 85-й минуте преимущество испанцев увеличил Альваро Мората, реализовавший пенальти. Через пару минут счёт до крупного довёл Микель Оярсабаль.
Испания, набрав 12 очков, по-прежнему лидирует в турнирной таблице группы F. Швеция (7) — на 2-м месте в группе. В следующем туре Испания на выезде сыграет с Румынией, Швеции предстоит гостевая игра с Фарерскими островами. Оба матча состоятся 5 сентября.
Завершились ещё два матча в группе F. Норвегия на выезде обыграла Фарерские острова со счётом 2:0, Мальта на своём поле крупно проиграла Румынии — 0:4.
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