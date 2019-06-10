Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Испания разгромила Швецию в отборе Евро-2020 благодаря двум голам с пенальти

Испания разгромила Швецию в отборе Евро-2020 благодаря двум голам с пенальти
Футбол / Евро-2020 0

В матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 в группе F сборная Испании разгромила команду Швеции со счётом 3:0. Встреча состоялась в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Обслуживал матч арбитр Уильям Коллам.

Счёт был открыт на 64-й минуте — Серхио Рамос реализовал 11-метровый, который был назначен за игру рукой Себастьяна Ларссона. На 85-й минуте преимущество испанцев увеличил Альваро Мората, реализовавший пенальти. Через пару минут счёт до крупного довёл Микель Оярсабаль.

Испания, набрав 12 очков, по-прежнему лидирует в турнирной таблице группы F. Швеция (7) — на 2-м месте в группе. В следующем туре Испания на выезде сыграет с Румынией, Швеции предстоит гостевая игра с Фарерскими островами. Оба матча состоятся 5 сентября.

Завершились ещё два матча в группе F. Норвегия на выезде обыграла Фарерские острова со счётом 2:0, Мальта на своём поле крупно проиграла Румынии — 0:4.

ЧЕ-2020 - квалификация. Группа F. 4-й тур
10 июня 2019, понедельник. 21:45 МСК
Фарерские острова
0 : 2
Норвегия
0:1 – Йонсен – 49, 0:2 – Йонсен – 84
ЧЕ-2020 - квалификация. Группа F. 4-й тур
10 июня 2019, понедельник. 21:45 МСК
Испания
3 : 0
Швеция
1:0 – Рамос – 64 (пен), 2:0 – Мората – 85 (пен), 3:0 – Оярсабаль – 87
ЧЕ-2020 - квалификация. Группа F. 4-й тур
10 июня 2019, понедельник. 21:45 МСК
Мальта
0 : 4
Румыния
0:1 – Пушкаш – 7, 0:2 – Пушкаш – 29, 0:3 – Кипчу – 34, 0:4 – Ман – 90+1
Удаления: нет – Кипчу, 81
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент