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Чехия разгромила Черногорию, Болгария уступила Косово

Чехия разгромила Черногорию, Болгария уступила Косово
Футбол / Евро-2020 0

Завершились два матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе А. Сборная Чехии в Оломоуце принимала Черногорию, а национальная команда Болгарии в Софии встречалась с Косово.

Первая игра завершилась победой хозяев со счётом 3:0. У чехов голы забивали Якуб Янкто и Патрик Шик, ещё один мяч в ворота своей команды отправил защитник черногорцев Борис Копитович.

Во втором матче победа осталась за гостями. Счёт в игре открыл полузащитник сборной Косово Милот Рашица. Хозяева сумели выйти вперёд благодаря голам Ивелина Попова и Кристиана Димитрова. Однако на 64-й минуте форвард гостей Ведат Мурики сравнял счёт, а на 90+3-й минуте сборная Косово и вовсе вырвала победу — решающий мяч забил Эльбасан Рашани.

Чехи набрали 6 очков и догнали в турнирной таблице группы А лидирующих англичан, которые сыграли на игру меньше.

ЧЕ-2020 - квалификация. Группа A. 4-й тур
10 июня 2019, понедельник. 21:45 МСК
Чехия
3 : 0
Черногория
1:0 – Янкто – 18, 2:0 – Копитович – 49 (автогол), 3:0 – Шик – 82 (пен)
ЧЕ-2020 - квалификация. Группа A. 4-й тур
10 июня 2019, понедельник. 21:45 МСК
Болгария
2 : 3
Косово
0:1 – Рашица – 14, 1:1 – Попов – 43, 2:1 – Димитров – 55, 2:2 – Мурики – 64, 2:3 – Рашани – 90+3
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