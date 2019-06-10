Чехия разгромила Черногорию, Болгария уступила Косово

Завершились два матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе А. Сборная Чехии в Оломоуце принимала Черногорию, а национальная команда Болгарии в Софии встречалась с Косово.
Первая игра завершилась победой хозяев со счётом 3:0. У чехов голы забивали Якуб Янкто и Патрик Шик, ещё один мяч в ворота своей команды отправил защитник черногорцев Борис Копитович.
Во втором матче победа осталась за гостями. Счёт в игре открыл полузащитник сборной Косово Милот Рашица. Хозяева сумели выйти вперёд благодаря голам Ивелина Попова и Кристиана Димитрова. Однако на 64-й минуте форвард гостей Ведат Мурики сравнял счёт, а на 90+3-й минуте сборная Косово и вовсе вырвала победу — решающий мяч забил Эльбасан Рашани.
Чехи набрали 6 очков и догнали в турнирной таблице группы А лидирующих англичан, которые сыграли на игру меньше.
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