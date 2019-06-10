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Польша разгромила Израиль в отборе Евро-2020

Польша разгромила Израиль в отборе Евро-2020
Футбол / Евро-2020 0

В матче отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 в группе G сборная Польши разгромила команду Израиля со счётом 4:0. Встреча состоялась в Варшаве на стадионе «Народовы».

На 35-й минуте счёт открыл Кшиштоф Пёнтек с передачи Томаша Кендзёры. В начале второго тайма преимущество поляков увеличил Роберт Левандовски, который реализовал пенальти. Через несколько минут счёт до крупного довёл Камил Гросицки с паса Петра Зелиньского. Окончательный счёт установил Дамиан Кондзёр с передачи Аркадиуша Милика.

Польша, набрав 12 очков, лидирует в турнирной таблице. Израиль (7) — на 2-м месте.

Завершились также ещё два матча группы G. Северная Македония на своём поле проиграла Австрии со счетом 1:4, Словения на выезде разгромила Латвию — 5:0.

ЧЕ-2020 - квалификация. Группа G. 4-й тур
10 июня 2019, понедельник. 21:45 МСК
Польша
4 : 0
Израиль
1:0 – Пёнтек – 35, 2:0 – Левандовски – 56 (пен), 3:0 – Гросицки – 59, 4:0 – Кондзёр – 84
ЧЕ-2020 - квалификация. Группа G. 4-й тур
10 июня 2019, понедельник. 21:45 МСК
Северная Македония
1 : 4
Австрия
1:0 – Хинтереггер – 18 (автогол), 1:1 – Лацаро – 39, 1:2 – Арнаутович – 61 (пен), 1:3 – Арнаутович – 82, 1:4 – Лаймер – 86
ЧЕ-2020 - квалификация. Группа G. 4-й тур
10 июня 2019, понедельник. 21:45 МСК
Латвия
0 : 5
Словения
0:1 – Чрнигой – 24, 0:2 – Чрнигой – 27, 0:3 – Иличич – 29 (пен), 0:4 – Иличич – 44, 0:5 – Зайц – 47
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