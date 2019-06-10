Польша разгромила Израиль в отборе Евро-2020

В матче отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 в группе G сборная Польши разгромила команду Израиля со счётом 4:0. Встреча состоялась в Варшаве на стадионе «Народовы».

На 35-й минуте счёт открыл Кшиштоф Пёнтек с передачи Томаша Кендзёры. В начале второго тайма преимущество поляков увеличил Роберт Левандовски, который реализовал пенальти. Через несколько минут счёт до крупного довёл Камил Гросицки с паса Петра Зелиньского. Окончательный счёт установил Дамиан Кондзёр с передачи Аркадиуша Милика.

Польша, набрав 12 очков, лидирует в турнирной таблице. Израиль (7) — на 2-м месте.

Завершились также ещё два матча группы G. Северная Македония на своём поле проиграла Австрии со счетом 1:4, Словения на выезде разгромила Латвию — 5:0.