Дания разгромила Грузию, Ирландия обыграла Гибралтар

Завершились два матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе D. Сборная Дании в Копенгагене принимала Грузию, а национальная команда Ирландии в Дублине встречалась с Гибралтаром. В обоих играх победу одержали хозяева.
Датчане разгромили сборную Грузии со счётом 5:1. У хозяев голы забивали Каспер Дольберг, оформивший дубль, Кристиан Эриксен, Юссуф Поульсен и Мартин Брайтвайт. У гостей единственный гол на счету Сабы Лобжанидзе.
Во второй игре дня ирландцы выиграли у национальной команды Гибралтара со счётом 2:0. Первый мяч в матче забил защитник гостей Джозеф Чиполина, отправивший мяч в ворота своей команды. Закрепил преимущество хозяев уже в самом конце встречи полузащитник Роберт Брэйди.
С 10 очками в 4 играх сборная Ирландии уверенно возглавляет турнирную таблицу группы D.
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