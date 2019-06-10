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Дания разгромила Грузию, Ирландия обыграла Гибралтар

Дания разгромила Грузию, Ирландия обыграла Гибралтар
Футбол / Евро-2020 0

Завершились два матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе D. Сборная Дании в Копенгагене принимала Грузию, а национальная команда Ирландии в Дублине встречалась с Гибралтаром. В обоих играх победу одержали хозяева.

Датчане разгромили сборную Грузии со счётом 5:1. У хозяев голы забивали Каспер Дольберг, оформивший дубль, Кристиан Эриксен, Юссуф Поульсен и Мартин Брайтвайт. У гостей единственный гол на счету Сабы Лобжанидзе.

Во второй игре дня ирландцы выиграли у национальной команды Гибралтара со счётом 2:0. Первый мяч в матче забил защитник гостей Джозеф Чиполина, отправивший мяч в ворота своей команды. Закрепил преимущество хозяев уже в самом конце встречи полузащитник Роберт Брэйди.

С 10 очками в 4 играх сборная Ирландии уверенно возглавляет турнирную таблицу группы D.

ЧЕ-2020 - квалификация. Группа D. 4-й тур
10 июня 2019, понедельник. 21:45 МСК
Дания
5 : 1
Грузия
1:0 – Дольберг – 13, 1:1 – Лобжанидзе – 25, 2:1 – Эриксен – 30 (пен), 3:1 – Дольберг – 63, 4:1 – Поульсен – 73, 5:1 – Брайтвайт – 90+3
ЧЕ-2020 - квалификация. Группа D. 4-й тур
10 июня 2019, понедельник. 21:45 МСК
Ирландия
2 : 0
Гибралтар
1:0 – Чиполина – 29 (автогол), 2:0 – Брэйди – 90+3
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