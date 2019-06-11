Классон получил травму колена, он мог повредить крестообразные связки
Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон, возможно, получил повреждение крестообразной связки колена в матче за сборную Швеции в отборочного турнире чемпионата Европы-2020 с Испанией (0:3), сообщает Aftonbladet.
В середине первого тайма защитник испанцев Жорди Альба сорвал контратаку шведов, сбив Классона, который после этого не смог продолжить игру. В ближайшее время хавбек пройдёт медицинское обследование, которое определит степень серьёзности травмы и сроки его восстановления.
В минувшем сезоне 27-летний Классон принял участие в 29 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых стал автором 12 забитых мячей (4 — с пенальти), а также отдал пять результативных передач. Контракт игрока с «быками» действует до лета 2021 года.
Полузащитник «Краснодара» Классон женился
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