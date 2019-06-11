Классон — о полученной травме: почувствовал, что что-то случилось

Полузащитник «Краснодара» и сборной Швеции Виктор Классон прокомментировал полученную травму в игре отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Испании (0:3).

«Расстроен, что мы проиграли со счётом 0:3 и что я получил травму. Тихого вечера не получилось. Что теперь? Завтра мне сделают снимок, чтобы узнать, какова моя травма. Пока ничего не известно. Прямо сейчас я чувствую себя не очень здорово. Я почувствовал, что что-то случилось», — приводит слова Классона Aftonbladet.

Стадион Классон покидал на костылях.

Напомним, на 26-й минуте матча с Испанией 27-летний хавбек неудачно приземлился на газон после фола со стороны защитника «красной фурии» Жорди Альбы. Продолжить игру игрок «Краснодара» так и не смог. Поле он покидал при помощи медицинского персонала.

