Сборная Испании выиграла все матчи на «Сантьяго Бернабеу» в XXI веке

Сборная Испании разгромила сборную Швеции (3:0) в матче отборочного турнира Евро-2020. Эта победа стала восьмой в восьми последних матчах на домашнем стадионе мадридского «Реала», «Сантьяго Бернабеу» в ХХI веке.
Последний раз испанцы проигрывали на «Сантьяго Бернабеу» более 32 лет назад, 18 февраля 1987 года — в матче со сборной Англии (2:4). Все 4 мяча в составе англичан забил Гари Линекер, выступавший тогда за «Барселону».
Последнее домашнее поражение пиренейцы потерпели 15 октября 2018 года в Севилье. Обидчиком снова выступила сборная Англии, победившая со счётом 3:2.
Испания, набрав 12 очков, по-прежнему лидирует в турнирной таблице группы F. Швеция (7) — на 2-м месте в группе. В следующем туре Испания на выезде сыграет с Румынией, Швеции предстоит гостевая игра с Фарерскими островами. Оба матча состоятся 5 сентября.
- 11 июня 2019
-
01:50
-
01:30
-
01:06
-
00:45
-
00:32
-
00:24
-
00:12
- 10 июня 2019
-
23:57
-
23:43
-
23:42
-
23:38
-
23:37
-
23:36
-
23:29
-
23:08
-
22:59
-
22:42
-
22:40
-
22:28
-
22:20
-
22:07
-
21:59
-
21:44
-
21:23
-
21:22
-
21:06
-
20:54
-
20:43
-
20:39
-
20:29
-
20:20
-
20:03
-
19:59
-
19:44
-
19:43