Сборная Испании выиграла все матчи на «Сантьяго Бернабеу» в XXI веке

Сборная Испании разгромила сборную Швеции (3:0) в матче отборочного турнира Евро-2020. Эта победа стала восьмой в восьми последних матчах на домашнем стадионе мадридского «Реала», «Сантьяго Бернабеу» в ХХI веке.

Последний раз испанцы проигрывали на «Сантьяго Бернабеу» более 32 лет назад, 18 февраля 1987 года — в матче со сборной Англии (2:4). Все 4 мяча в составе англичан забил Гари Линекер, выступавший тогда за «Барселону».

Последнее домашнее поражение пиренейцы потерпели 15 октября 2018 года в Севилье. Обидчиком снова выступила сборная Англии, победившая со счётом 3:2.

Испания, набрав 12 очков, по-прежнему лидирует в турнирной таблице группы F. Швеция (7) — на 2-м месте в группе. В следующем туре Испания на выезде сыграет с Румынией, Швеции предстоит гостевая игра с Фарерскими островами. Оба матча состоятся 5 сентября.