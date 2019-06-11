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Сборная Испании выиграла все матчи на «Сантьяго Бернабеу» в XXI веке

Сборная Испании выиграла все матчи на «Сантьяго Бернабеу» в XXI веке
Футбол / Евро-2020 0

Сборная Испании разгромила сборную Швеции (3:0) в матче отборочного турнира Евро-2020. Эта победа стала восьмой в восьми последних матчах на домашнем стадионе мадридского «Реала», «Сантьяго Бернабеу» в ХХI веке.

Последний раз испанцы проигрывали на «Сантьяго Бернабеу» более 32 лет назад, 18 февраля 1987 года — в матче со сборной Англии (2:4). Все 4 мяча в составе англичан забил Гари Линекер, выступавший тогда за «Барселону».

ЧЕ-2020 - квалификация. Группа F. 4-й тур
10 июня 2019, понедельник. 21:45 МСК
Испания
3 : 0
Швеция
1:0 – Рамос – 64 (пен), 2:0 – Мората – 85 (пен), 3:0 – Оярсабаль – 87

Последнее домашнее поражение пиренейцы потерпели 15 октября 2018 года в Севилье. Обидчиком снова выступила сборная Англии, победившая со счётом 3:2.

Испания, набрав 12 очков, по-прежнему лидирует в турнирной таблице группы F. Швеция (7) — на 2-м месте в группе. В следующем туре Испания на выезде сыграет с Румынией, Швеции предстоит гостевая игра с Фарерскими островами. Оба матча состоятся 5 сентября.

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