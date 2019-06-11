«Атлетико» интересуется Джибрилем Сидибе из «Монако» и Юсефом Атталем из «Ниццы»
Защитник «Монако» и сборной Франции Джибриль Сидибе может продолжить карьеру в Испании.
К 26-летнему французу проявляет активный интерес мадридский «Атлетико». Представители клуба несколько раз прилетали на матчи монегасков, чтобы просмотреть игру Сидибе.
Напомним, Сидибе стал чемпионом мира в составе сборной Франции в 2018 году. Перед турниром в России он считался основным правым защитником французов, но получил тяжелую травму за 2 месяца до мундиаля и в итоге принял участие лишь в одной игре.
Также «Атлетико» следит за игроком «Ниццы» и сборной Алжира Юсефом Атталем, который провёл великолепный сезон в Лиге 1, отметившись в одном из матчей чемпионата хет-триком. Мадридцы ведут поиски крайних защитников.
Защитник «Монако» Сидибе дал согласие на переход в «Атлетико»
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