«Бавария» откажется от покупки Вернера, чтобы подписать бесплатно в 2020 году

Нападающий «РБ Лейпциг» и сборной Германии Тимо Вернер этим летом может не перейти в «Баварию».



Мюнхенский клуб собирается отказаться от его покупки, чтобы подписать форварда следующем летом, но уже в качестве свободного агента. Это позволит мюнхенцам сэкономить € 65 млн.

Действующий контракт Вернера рассчитан до лета 2020 года, и клуб намерен продать его летом, чтобы избежать бесплатного ухода форварда из команды. Ранее сообщалось, что «Бавария» договорилась с игроком об условиях соглашения, что может оказать давление на «РБ Лейпциг». Вернером также интересуется «Ливерпуль».

В нынешнем сезоне 22-летний форвард провёл 30 матчей в немецкой Бундеслиге, в которых отметился 16 голами.

Также Вернер вызван на июньские матчи сборной Германии в отборе к Евро-2020, но в матче с Беларусью (2:0) на поле не появился.