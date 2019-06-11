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Шевченко: Люксембург добился огромного прогресса, сегодня нет лёгкого футбола

Шевченко: Люксембург добился огромного прогресса, сегодня нет лёгкого футбола
Футбол / Евро-2020 0

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о матче со сборной Люксембурга (1:0) в отборочном турнире к Евро-2020.

«По реакции стадиона было видно, что все болельщики были довольны. Я сказал на пресс-конференции, что игры простой не будет. Вообще сегодня футбола лёгкого нет. Уровень таких матчей – очень высокий.

Люксембург за пять лет сделал огромный прогресс. Судить о нём, как о маленькой команде, вообще нет смысла. Мы с уважением отнеслись к ним. Ребята подготовились хорошо, порадовали болельщиков.

Да, могли забить больше, этого не случилось. Мы выиграли, решили задачу – это самое главное для нас», — цитирует специалиста Tribuna.com.

Сборная Украины уверенно возглавляет турнирную таблицу группы B, набрав в 4 играх 10 очков.

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