Тренер сборной Испании: мы доминировали в матче со Швецией

Помощник главного тренера сборной Испании Роберт Морено поделился мнением о матче со сборной Швеции (3:0) в рамках отбора к Евро-2020.
«Мы доминировали в этом матче. У нас получилось всё, к чему мы готовились. Мы на протяжении длительного времени владели мячом и смогли помешать сопернику играть в свой футбол. Мы довольны командой и результатом. Но впереди будет разыграно ещё 18 очков — жизнь иногда преподносит сюрпризы. Думаю, лучше продолжать готовиться к битве и праздновать тогда, когда мы математически обеспечим себе выход в финальный турнир. Если мы наберём 30 очков, это лучше, чем 27. Кепа Аррисабалага провел невероятный конец сезона, поэтому мы решили, что он сможет помочь сборной лучше, чем другие. У нас хорошая конкуренция за место в составе. Лидерские качества Серхио Рамоса — ключевой фактор. Это пример для молодых игроков. Прекрасно, что он у нас есть», — цитирует специалиста официальный сайт УЕФА.
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