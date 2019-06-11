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Тренер сборной Испании: мы доминировали в матче со Швецией

Тренер сборной Испании: мы доминировали в матче со Швецией
Футбол 0

Помощник главного тренера сборной Испании Роберт Морено поделился мнением о матче со сборной Швеции (3:0) в рамках отбора к Евро-2020.

«Мы доминировали в этом матче. У нас получилось всё, к чему мы готовились. Мы на протяжении длительного времени владели мячом и смогли помешать сопернику играть в свой футбол. Мы довольны командой и результатом. Но впереди будет разыграно ещё 18 очков — жизнь иногда преподносит сюрпризы. Думаю, лучше продолжать готовиться к битве и праздновать тогда, когда мы математически обеспечим себе выход в финальный турнир. Если мы наберём 30 очков, это лучше, чем 27. Кепа Аррисабалага провел невероятный конец сезона, поэтому мы решили, что он сможет помочь сборной лучше, чем другие. У нас хорошая конкуренция за место в составе. Лидерские качества Серхио Рамоса — ключевой фактор. Это пример для молодых игроков. Прекрасно, что он у нас есть», — цитирует специалиста официальный сайт УЕФА.

ЧЕ-2020 - квалификация. Группа F. 4-й тур
10 июня 2019, понедельник. 21:45 МСК
Испания
3 : 0
Швеция
1:0 – Рамос – 64 (пен), 2:0 – Мората – 85 (пен), 3:0 – Оярсабаль – 87
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