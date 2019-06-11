Защитник сборной Сан-Марино Витайоли не знал о существовании Дзюбы
Защитник сборной Сан-Марино Фабио Витайоли признался, что не догадывался о существовании нападающего Артёма Дзюбы до матча со сборной России, прошедшего в рамках отбора к Евро-2020. Российские футболисты разгромили Сан-Марино с рекордным счётом 9:0. Дзюба оформил покер.
«Матч получился невероятно сложным для нас. У России очень мощная команда, а нам просто не хватило ресурсов, чтобы что-то противопоставить. Кого мог бы выделить в составе россиян? Конечно, Дзюбу. Правда, о его существовании до матча я и не знал», — цитируют Витайоли «Известия».
Сегодня, 11 июня, в Нижнем Новгороде в рамках отборочного турнира Евро-2020 сборная России сыграет с национальной командой Кипра. Матч начнётся в 21:45 мск.
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