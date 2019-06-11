Фанат, выбежавший на поле в матче Россия — Сан-Марино, арестован на 15 суток

Житель Пензы, который выбежал на поле во время матча отборочного турнира чемпионата Европы-2020 между сборными России и Сан-Марино (9:0), наказан 15 сутками административного ареста, сообщает ПензаИнформ.
36-летний болельщик был признан виновным в том, что грубо нарушил правила поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований. Фанат выскочил на поле во втором тайме, и принялся бегать по нему, постоянно падая, создавая угрозу собственному здоровью и безопасности остальных, рискуя столкнуться с игроками и теми, кто пытался его задержать.
«В связи с противоправным поведением мужчины проведение игры было приостановлено на некоторое время. В судебном заседании он вину признал», — сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда г. Саранска.
Болельщику в течение двух лет запрещено посещать места проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения.
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