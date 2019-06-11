В «Бутырке» отказались принять от Кокорина и Мамаева спортивный инвентарь

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников сообщил, что администрация СИЗО «Бутырка» отказалась принять спортивный инвентарь от содержащихся под стражей полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

«Александр Кокорин рассказал, что вёл переговоры с администрацией о передаче в качестве гуманитарной помощи и беговой дорожки, которая была необходима и ему самому, и другого спортинвентаря. Заявил, что если бы дали им возможность, то они в СИЗО и спортзал бы перестроили, и прогулочные дворики, включая площадку, на которой Мамаев 8 марта сыграл в мини-футбол со своими сокамерниками. Кокорин считает, что администрация не захотела принимать гуманитарную помощь именно от него и Мамаева, и сожалеет. Говорит: «Мы бы уехали, а людям всё бы это осталось», — сказал Мельников.

Напомним, в октябре прошлого года Мамаев, Кокорин, его брат Кирилл, а также их друг Александр Протасовицкий поучаствовали в двух потасовках в Москве, в результате чего пострадали три человека. 8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Мамаев и Протасовицкий получили сроки в 1 год и 5 месяцев.