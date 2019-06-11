В «Бутырке» отказались принять от Кокорина и Мамаева спортивный инвентарь

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников сообщил, что администрация СИЗО «Бутырка» отказалась принять спортивный инвентарь от содержащихся под стражей полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и нападающего «Зенита» Александра Кокорина.
«Александр Кокорин рассказал, что вёл переговоры с администрацией о передаче в качестве гуманитарной помощи и беговой дорожки, которая была необходима и ему самому, и другого спортинвентаря. Заявил, что если бы дали им возможность, то они в СИЗО и спортзал бы перестроили, и прогулочные дворики, включая площадку, на которой Мамаев 8 марта сыграл в мини-футбол со своими сокамерниками. Кокорин считает, что администрация не захотела принимать гуманитарную помощь именно от него и Мамаева, и сожалеет. Говорит: «Мы бы уехали, а людям всё бы это осталось», — сказал Мельников.
Напомним, в октябре прошлого года Мамаев, Кокорин, его брат Кирилл, а также их друг Александр Протасовицкий поучаствовали в двух потасовках в Москве, в результате чего пострадали три человека. 8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Мамаев и Протасовицкий получили сроки в 1 год и 5 месяцев.
- 11 июня 2019
-
09:33
-
09:19
-
09:00
-
08:43
-
07:47
-
06:23
-
05:18
-
04:50
-
04:40
-
04:20
-
03:40
-
02:50
-
02:10
-
01:50
-
01:30
-
01:06
-
00:45
-
00:32
-
00:24
-
00:12
- 10 июня 2019
-
23:57
-
23:43
-
23:42
-
23:38
-
23:37
-
23:36
-
23:29
-
23:08
-
22:59
-
22:42
-
22:40
-
22:28
-
22:20
-
22:07
-
21:59