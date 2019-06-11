«Ювентус» может купить четырёх игроков «Реала»

Туринский «Ювентус» проявляет интерес к целой группе игроков мадридского «Реала», утверждает Tuttosport.

По данным источника, в сфере интересов итальянского клуба находятся полузащитники Хамес Родригес, Иско, и Даниель Себальос, а также защитник Марсело. «Реал» в свою очередь готов расстаться с этими игроками, чтобы получить дополнительные средства на летние трансферы.

В минувшем сезоне 30-летний Марсело принял участие в 23 матчах чемпионата Испании, в которых стал автором двух забитых мячей и отдал две результативные передачи. 27-летний Иско сыграл в 27 матчах, забил три мяча и отдал две голевые передачи. На счету 22-летнего Себальоса три гола в 23 матчах.

27-летний Хамес выступал на правах аренды за «Баварию», в составе которой принял участие в 20 матчах Бундеслиги, забил семь мячей и отдал три голевые передачи. Немецкий клуб имел право выкупить трансфер игрока, но отказался от этой опции.