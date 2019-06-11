Р. Мартинес: центр тяжести Азара — его зад, и это ему помогает при игре 1 в 1

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес дал характеристику своему подопечному по сборной Бельгии новичку мадридского «Реала» Эдену Азару.

«На поле Эден всегда разбалансирован. У него есть мощь в нижней части тела, позволяющая ему делать резкие манёвры вправо и влево. Зад — его центр тяжести.

Он настолько невысок ростом, что использует эту силу для успешных проходов один в один, тогда как у других футболистов подобное не получается. У него высочайший уровень, и он прекрасно читает игру. Это позволяет ему регулярно принимать наилучшие решения на последней трети поля. При этом он очень спокойный человек, не отвлекается на внешние раздражители. Эден – стопроцентный семьянин, и он также отрабатывает на все сто процентов во благо команды», — цитирует Мартинеса AS.